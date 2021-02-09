В Саранске продолжается проверка качества зимнего содержания входных групп, прилегающих территорий к организациям различной формы собственности, а также своевременность уборки сосулек с кровель.

На прошлой неделе проводился мониторинг в разных районах города. По результатам рейдов было составлено 6 протоколов, выдано 15 предписаний по зимней уборке и устранению скользкости на придомовых территориях.

Также на минувшей неделе обходы комиссии состоялись на 18 улицах города. В результате рейдов было выдано 40 предписаний и 60 памяток о правилах надлежащего зимнего содержания прилегающих территорий, а также об административной ответственности за несвоевременную уборку, в том числе и сосулек с кровель зданий.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что торгово-офисные организации должны убирать и вывозить снег сами, а не наваливать на муниципальную территорию.

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Источник: adm-saransk.ru