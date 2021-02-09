Мэр Саранска поручил начать подготовку к акции «Чистый город»

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил начать подготовку к ежегодной акции под названием «Чистый город».

В указанной акции, как правило, принимают участие предприятия и организации всех форм собственности.

Градоначальник отметил, что после зимы бывает неприглядным вид фасадов у магазинов и офисов. Мэр поручил подчиненным предупредить собственников, что фасады после зимы нужно будет привести в порядок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru