В Саранске создадут Центр компетенции Федерального казначейства

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 8 февраля в Москве встретился с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы функционирования в Саранске Центра компетенции Федерального казначейства, которому будет передано ведение бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти шести регионов Приволжского федерального округа.

В дальнейшем планируется, что центром будет осуществляться ведение бюджетного учета и региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений. В новом подразделении будет создано 300 рабочих мест для специалистов экономического профиля.

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Источник: e-mordovia.ru