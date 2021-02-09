В Саранске прошли отборочные соревнования по шорт-треку

В Саранске на днях состоялись отборочные всероссийские соревнования по шорт-треку «Сочинский Олимп».

Указанные соревнования проводились в период с 5 по 8 февраля в ГАУ РМ «Ледовый Дворец». Проходил второй отборочный этап всероссийских соревнований по шорт-треку среди юношей и девушек 9-13 лет.

В соревнованиях приняли участие 106 спортсменов из Нижегородской, Пензенской областей, республик Марий Эл и Мордовия.

По итогам трех соревновательных дней 38 спортсменов Мордовии пробились в финал зоны «Восток», который будет проходить в Челябинске с 16 по 19 февраля.

Суперфинал соревнований состоится в Саранске в апреле.

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Источник: e-mordovia.ru