В Саранске наградили ученых и инженеров

В День российской науки в Саранске чествовали ученых и инженеров, сотрудников научно-исследовательских центров и инновационных предприятий.

От имени временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова участников торжественного мероприятия поздравил председатель регионального правительства Владимир Сушков.

Многие представители научной общественности республики получили высокие награды. Владимир Сушков поблагодарил ученых за большой вклад в развитие современной науки, в том числе за исследования, которые позволяют обеспечить сохранение здоровья и благополучия граждан, что особенно актуально в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также на мероприятии были подведены итоги республиканского конкурса «Инженер года» и конкурса научных работ и инновационных идей.

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Источник: e-mordovia.ru