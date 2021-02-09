Артем Здунов посетил детский сад в Больших Березниках

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Большеберезниковский район посетил детский сад «Теремок», где в 2019 году был построен дополнительный корпус на 60 мест.

Руководитель республики оценил возможности дошкольного учреждения: осмотрел актовый и спортивный залы, группы, медпункт, где есть новое оборудование для профилактики простудных заболеваний, а также пообщался с педагогами, выяснил, что рециркуляторы воздуха, востребованные в период распространения коронавирусной инфекции, в садике есть, их хватает на все группы.

В целом функционал дошкольного учреждения Артема Здунова удовлетворил.

Также читайте о том, что в Саранске продолжается проверка качества зимнего содержания входных групп.

Источник: e-mordovia.ru