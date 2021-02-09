Артем Здунов посетил крестьянско-фермерское хозяйство и спиртзавод в Большеберезниковском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил крестьянско-фермерское хозяйство Ирины Кочиной в селе Гарт Большеберезниковского района.

Фермер занимается выращиванием африканского клариевого сома. Хозяйство было создано в 2019 году, по программе «Агростартап» был получен грант в размере почти 3 млн рублей. Артем Здунов осмотрел производственные площадки рыбной фермы, расспросил, как и где реализуется продукция.

Также глава республики побывал на спиртовом заводе «Вл. Марьяновский», где оценил технические мощности и потенциал предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru