Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил культурно-досуговый центр в Больших Березниках, реконструированный в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году.

Сейчас в указанном центре располагаются многочисленные разноплановые площадки для интересного проведения досуга: мастерские по гончарному и бондарному ремеслу, швейная мастерская, изостудия, детская игровая комната, физкультурный зал с тренажерами, хореографическая и театральная студии. Действуют 26 клубных формирований, которые насчитывают более 400 участников.

В прошлом году культурно-досуговый центр получил 5 млн рублей. На полученные средства для кинозала закуплено кинопроекционное оборудование, кассовое оборудование и кинотеатральные кресла. Показ фильмов на постоянной основе осуществляется с середины декабря прошлого года, билет на киносеанс стоит 100 рублей.

В спортивном зале руководитель республики пообщался с юными борцами.

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Источник: e-mordovia.ru