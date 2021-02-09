Артем Здунов осмотрел учебный городок МЧС в Большеберезниковском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Большеберезниковский район осмотрел, как работает учебно-методический центр ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты».

Как рассказал руководителю республики начальник ГУ МЧС РФ по Мордовии Андрей Наумов, на этой базе проходит обучение первоначальным мерам противопожарной безопасности, первоочередным спасательным работам, работе с пожарно-спасательной техникой и оборудованием.

Артем Здунов осмотрел возможности учебного городка, высоко оценил его инфраструктуру и дал поручение организовать на его базе обучение кадрового резерва Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru