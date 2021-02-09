В Краснослободском районе реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснослободском районе за два последних года отремонтировали несколько дорог.

В 2019 году был отремонтирован подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» – с. Слободские Дубровки (протяженность составляет 1,9 км). Проведен ремонт автодороги в д. Бобылевские Выселки (1,57 км), а/д д. Красная Подгора – с. Андреевка (1,58 км), Красная Подгора – с. Русское Маскино – д. Мордовское Маскино (1,05 км).

В прошлом году были отремонтированы участок дороги г. Ковылкино – г. Краснослободск – с. Ельники – с. Первомайск (6,2 км); подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» – п. Молодежный (Преображенский) (0,83 км); подъезд к г. Саранску от а/д «Урал» – с. Новое Зубарево (2,6 км).

Также читайте о том, что в Саранске создадут Центр компетенции Федерального казначейства.

Источник: e-mordovia.ru