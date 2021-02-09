Спортсмены из Мордовии завоевали медали первенства ПФО по греко-римской борьбе

В Набережных Челнах состоялось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 180 борцов из 14 регионов ПФО.

Спортсмены СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина завоевали на соревнованиях 7 медалей.

Победителями стали Никишов Максим в весовой категории до 82 кг и Усанов Сергей в весе до 77 кг.

Серебряные медали у Муталимова Расула (до 72 кг) и Семенкова Владислава (до 97 кг).

Бронзовыми призерами стали Бегян Виталий (до 63 кг), Меджидли Горгуд (до 82 кг) и Крашенинников Сергей (до 97 кг).

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Источник: e-mordovia.ru