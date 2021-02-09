Спортсменка из Мордовии стала призером первенства России по универсальному бою

В городе Медынь Калужской области состоялось первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек 12-13 лет.

Мордовию на соревнованиях, собравших более 200 участников, представляла спортсменка МБУ ДО «Зубово-Полянская ДЮСШ» Байкина Виктория. Воспитанница тренера Яковлева А.В., выступавшая в весовой категории до 47 кг, стала серебряной медалисткой соревнований.

Успешное выступление позволило спортсменке пройти отбор на первенство мира по универсальному бою.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Также читайте о том, что спортсмены из Мордовии завоевали медали первенства ПФО по греко-римской борьбе.

Источник: e-mordovia.ru