Спортсменка из Мордовии стала серебряным призером первенства России по боксу

В Королёве завершилось первенство России по боксу среди юниорок.

Кучманова Мария, спортсменка ГБУ РМ «СШОР по боксу Олега Маскаева», представляла Мордовию в весовой категории свыше 81 кг. Это первые для Марии юниорские соревнования. Она провела три поединка, два из которых выиграла единогласным решением судей. Третий бой Мария провела с представительницей Иркутской области. Уступив в финале, спортсменка стала серебряным призером соревнований.

Кандидатура Марии Кучмановой рассматривается для участия в юниорском первенстве Европы.

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Источник: e-mordovia.ru