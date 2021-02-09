В Краснослободске в результате ДТП пострадала 75-летняя пенсионерка

В Краснослободске произошло ДТП, в результате которого пострадала 75-летняя пенсионерка.

Происшествие произошло утром 8 февраля на улице Интернациональной. По предварительной информации, 25-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калины», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 75-летняя пассажирка «Калины». Пенсионерка доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф