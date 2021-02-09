В Инсарском районе горел жилой дом

В Инсарском районе произошло возгорание жилого дома.
Днём 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Ямщина. На улице Чапаева загорелся жилой дом №42а. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 85 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru