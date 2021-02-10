Бывший сотрудник одного из предприятий Мордовии подозревается в коммерческом подкупе

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника предприятия, подозреваемого в коммерческом подкупе.

Было установлено, что в 2017-2019 годах 45-летний гражданин, занимавший в тот период должность начальника коммерческого отдела ООО «ЭМ-Кабель», за лоббирование интересов двух коммерческих организаций получил от их представителей денежные средства в размере более 744 тыс. рублей и около 1,3 млн рублей. Коммерческий подкуп перечислялся ему частями на банковские карты. Денежными средствами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru