Жителя Мордовии осудили за ДТП, в котором погибла его жена

В Лямбирском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло вечером 4 апреля прошлого года на одном из участков дороги, пролегающей между населенным пунктом Смольково и трассой, соединяющей Нижний Новгород и Саратов. Гражданин Зайцев, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в столб.

Полученные ехавшей вместе с виновником аварии его женой телесные повреждения оказались смертельными. Автомобилист выжил.

Решением Лямбирского районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде пяти лет лишения свободы.

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Источник: lyambirsky.mor.sudrf.ru