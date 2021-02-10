Полицейские изъяли наркотики у 24-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.

В районе улицы Победы стражами порядка был задержан 24-летний горожанин, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят синтетический гашиш массой 2,35 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф