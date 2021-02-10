Житель Мордовии добровольно выдал полицейским найденный револьвер

В Рузаевке местный житель добровольно выдал полицейским найденный револьвер.

В дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району обратился 32-летний местный житель, сообщивший, что дома в ходе ремонта менял деревянные полы и случайно обнаружил старый подпол, в котором лежала коробка с револьвером 1920 года выпуска.

Мужчина рассказал, что оружие принадлежало прадеду его супруги, скончавшемуся 40 лет назад. Ранее владелец револьвера рассказывал, что когда-то у него хранился пистолет, но о действительном его местонахождении родственники не знали.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Также читайте о том, что бывший сотрудник одного из предприятий Мордовии подозревается в коммерческом подкупе.

Источник: 13.мвд.рф