В Ковылкино работника электромеханического завода осудили за получение взятки

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении работника электромеханического завода, обвиняемого в получении взятки.

Было установлено, что в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года осужденный, занимая должность начальника бюро смежных поставок, получил от директора коммерческой организации взятку в общей сумме 90 тыс. рублей за совершение действий в интересах данной организации - заключение договоров поставок, своевременную приемку товара и его оплату. Деньги перечислялись на банковскую карту, указанную преступником.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф