В Теньгушевском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько сараев

В Теньгушевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и несколько сараев.
Днём 9 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Нагорное. На улице Центральной горели жилой дом №86 и несколько расположенных поблизости сараев.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило жилой дом и сараи на общей площади, составляющей 200 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru