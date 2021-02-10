Мошенник, представившийся полицейским, оставил без денег жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником полиции.

Некоторое время назад 55-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что по банковской карте горожанки была зафиксирована подозрительная активность, по причине чего есть основания подозревать женщину в причастности к мошенничеству. Затем якобы полицейский попросил гражданку продиктовать ему учетные данные банковской карты, дабы выяснить все обстоятельства случившегося. Горожанка прервала разговор. После этого мошенник ещё несколько раз перезвонил женщине и убедил её сообщить необходимую информацию. После того, как горожанка продиктовала реквизиты банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, с её счета были списаны денежные средства в сумме 8 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

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Источник: 13.мвд.рф