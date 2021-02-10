Житель Торбеево обвиняется в совершении нескольких преступлений

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 23-летнего жителя Торбеево, который обвиняется в совершении нескольких преступлений.

В августе прошлого года у 25-летнего рабочего одного из предприятий Торбеевского района сломался мобильный телефон. Молодой человек передал гаджет 23-летнему знакомому, товарищ которого занимался ремонтом техники. Устранив неполадки, тот вернул его другу. При этом сразу обвиняемый мобильный телефон владельцу не предоставил. Рассматривая смартфон, он увидел под чехлом записку с паролями от мобильного банка. Войдя в приложение, злоумышленник перевел с банковской карты потерпевшего на свой счет 285 тыс. рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

О краже владелец смартфона узнал в тот момент, когда захотел воспользоваться своей банковской картой. В полицию потерпевший обращаться не стал и в течение нескольких месяцев пытался самостоятельно разрешить ситуацию. Преступление было выявлено сотрудниками уголовного розыска.

В ходе установления обстоятельств совершенного злодеяния стражи порядка выявили ещё два факта противоправных действий в отношении потерпевшего. Также летом прошлого года 23-летний обвиняемый создал в популярной социальной сети аккаунт от имени организации, якобы находящейся в Санкт-Петербурге, написал потерпевшему сообщение о выигрыше им мобильного телефона и попросил заполнить анкету, где в числе прочего следовало указать номер банковской карты и пароль от неё. Воспользовавшись полученной информацией, парень перевел на свой счет 15,5 тысяч рублей. Спустя некоторое время 20-летний знакомый обвиняемого, находясь с ним в сговоре, написал сообщение в популярной социальной сети о том, что попал в ДТП, проиллюстрировав фотографиями, скаченными на разных сайтах, и ему необходимы деньги на свое лечение и ремонт автомобиля. Это сообщение обвиняемый перенаправил потерпевшему и убедил перевести на счет знакомого 15 тыс. рублей, отметив, что тоже оказал ему материальную помощь.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф