В Темниковском районе полицейские организовали конкурс «Игрушка – поделка по ПДД»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» и члены отряда ЮИД «Зеленый свет» организовали конкурс под названием «Игрушка – поделка по ПДД» среди учащихся начальных классов одной из районных школ.

Ребята с большим интересом и ответственностью отнеслись к поставленной задаче.

Самыми лучшими были признаны работы ученика первого класса Дашкина Марата, изготовившего патрульный автомобиль ДПС, и ученицы четвертого класса Неяскиной Лизы, которая сшила куклу-инспектора ГИБДД.

Участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами и ценными подарками.

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Источник: 13.мвд.рф