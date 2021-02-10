В Саранске 57-летняя местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Некоторое время назад 57-летняя жительница Саранска в одной из популярных социальных сетей получила сообщение о том, что проводится розыгрыш от магазина золотых изделий, и она может принять участие, заполнив анкету. Не усомнившись, женщина ввела свои персональные данные в указанные поля, в том числе номер банковской карты. После этого на мобильный телефон она получила смс-сообщение о том, что выиграла 45 тыс. рублей. Деньги женщине предложили обменять на золотые изделия из каталога. Когда пенсионерка определилась с товаром, ей велели продиктовать коды, полученные в смс-сообщениях. После того, как она передала неизвестному требуемые данные, с её счета было списано 27 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф