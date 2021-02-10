Жительница Рузаевки на протяжении месяца похищала водку из магазина

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов была задержана местная жительница, которая на протяжении месяца похищала алкогольную продукцию из сетевого магазина.

В период с 27 декабря прошлого года по 28 января нынешнего года 43-летняя безработная жительница Рузаевки заходила в сетевой магазин, где брала с полки одну или несколько бутылок водки, прятала продукцию под пальто и, минуя кассу, покидала помещение, не заплатив за товар.

В общей сложности горожанка похитила 30 бутылок водки.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф