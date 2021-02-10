В Саранске сотрудники МВД провели операцию «Студент»

Управлением по вопросам миграции МВД по Мордовии на территории Саранска было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Студент».

В течение двух дней полицейскими было осуществлено 64 проверки в местах пребывания (проживания) иностранных граждан, обучающихся в ВУЗах республики, в том числе в студенческих общежитиях.

В результате проведенных мероприятий за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания (проживания) в РФ к ответственности были привлечены 6 иностранных студентов. Общая сумма наложенных штрафов составила 15 тыс. рублей, из которых взыскано 9 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф