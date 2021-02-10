Жительница Ковылкинского района фиктивно прописала в своем доме двух человек

В Ковылкинском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух человек.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте прошлого года 64-летняя жительница указанного района оформила фиктивную регистрацию двум гражданам России 1972 и 1984 годов рождения в принадлежащем ей доме, расположенном в селе Русская Лашма.
В отношении 64-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф