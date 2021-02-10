В Ромодановском районе произошел пожар на территории заброшенной фирмы

В Ромодановском районе произошло возгорание на территории заброшенной фермы.

Днём 9 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Болтино. Огонь вспыхнул на территории заброшенной фермы. Пламя повредило потолочное перекрытие строения фермы на площади 25 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Теньгушевском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько сараев.

Источник: 13.mchs.gov.ru