В Мордовии сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели консультацию с несовершеннолетним осужденным

Сотрудниками отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии совместно с инспектором по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский» в присутствии законного представителя была проведена индивидуально-профилактическая беседа воспитательного характера с несовершеннолетним условно осужденным, состоящим на учете отдела по обслуживанию Кочкуровского района.

В соответствии с действующим регламентом взаимодействия ФСИН России и МВД России был подведен итог профилактической работы с несовершеннолетним осужденным. В результате совместной работы данным осужденным не допущено нарушений порядка отбывания условного наказания.

Кроме того, была дополнительно проведена правовая консультация о последствиях совершения повторных преступлений и правонарушений, рассмотрены различные ситуации и нормы ответственности за совершение каждого из противоправных действий.

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Источник: 13.fsin.su