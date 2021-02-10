Сотрудники одной из колоний Мордовии провели профориентационную работу со школьниками

Сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии в целях привлечения кандидатов для учебы в учебные заведения ФСИН России были осуществлены выезды в средние общеобразовательные школы нескольких районов республики.

До учащихся выпускных классов была доведена информация о порядке поступления в ведомственные образовательные организации ФСИН России, о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу.

В ходе общения школьники узнали о специфике работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы и социальных гарантиях, предусмотренных законодательством для работников пенитенциарной системы.

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Источник: 13.fsin.su