В Саранске в результате ДТП пострадала 31-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 31-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 10 февраля на улице Осипенко. По предварительной информации, 20-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Mercedes-Benz C 250, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Приора».

Пострадала 31-летняя пассажирка «Лады». Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф