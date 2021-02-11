В Мордовии использовали практически 90% поступивших вакцин от коронавируса

В Мордовии использовали большую часть поставленных в республику вакцин от коронавируса.
Более 89% вакцин от коронавирусной инфекции, поставленных в Мордовию, уже использовано.
Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что прививки от коронавируса в Мордовии сделали около 20 тыс. человек.
Также читайте о том, что в Саранске в настоящее время продолжается проверка качества зимнего содержания входных групп, прилегающих территорий к организациям различной формы собственности, а также своевременность уборки сосулек с кровель. На прошлой неделе проводился мониторинг во всех районах города.
Источник: mordovmedia.ru