В Мордовии использовали практически 90% поступивших вакцин от коронавируса

В Мордовии использовали большую часть поставленных в республику вакцин от коронавируса.

Более 89% вакцин от коронавирусной инфекции, поставленных в Мордовию, уже использовано.

Ранее республиканский оперативный штаб сообщал, что прививки от коронавируса в Мордовии сделали около 20 тыс. человек.

Также читайте о том, что в Саранске в настоящее время продолжается проверка качества зимнего содержания входных групп, прилегающих территорий к организациям различной формы собственности, а также своевременность уборки сосулек с кровель. На прошлой неделе проводился мониторинг во всех районах города.

Источник: mordovmedia.ru