Жители Мордовии в 2020 году стали меньше жениться и разводиться

По итогам прошлого года на территории Мордовии было зафиксировано сокращение количества браков и разводов по сравнению с 2019 годом.

Число браков сократилось на тысячу, в то время как количество разводов снизилось только на 276.

В минувшем году в Мордовии узаконили отношения 3005 пар. В 2019 году было сыграно 4018 свадеб.

Расстаться официально решили 2295 пар против 2571 в предыдущем году.

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Источник: mordovmedia.ru