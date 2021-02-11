В Мордовии в 2020 году выросла естественная убыль населения

Естественная убыль населения в Мордовии по итогам прошлого года составила 7312 человек.

Стоит упомянуть, что в 2019 году население Мордовии сократилось на 4517 человек.

На протяжении прошлого года в Мордовии родились 5558 малышей, что на 398 меньше, чем в позапрошлом году.

Смертность выросла. Если в 2019 году в республике умерло 10473 человека, то в прошлом году было зарегистрировано 12870 смертей.

Также читайте о том, что в Саранске в настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Саранске была проверена 371 единица общественного транспорта.

Источник: mordovmedia.ru