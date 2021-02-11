Жителя Ичалковского района осудили за хранение марихуаны

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении марихуаны.
В сентябре прошлого года 32-летний житель указанного района обнаружил поле с дикорастущей коноплей. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, измельчил и сложил в трехлитровые банки.
Измельченное растительное вещество зеленого цвета массой 925 г было обнаружено и изъято сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Решением суда в отношении жителя Ичалковского района была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.
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Источник: 13.мвд.рф