Жителя Ичалковского района осудили за хранение марихуаны

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении марихуаны.

В сентябре прошлого года 32-летний житель указанного района обнаружил поле с дикорастущей коноплей. С целью дальнейшего личного употребления мужчина сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, измельчил и сложил в трехлитровые банки.

Измельченное растительное вещество зеленого цвета массой 925 г было обнаружено и изъято сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Решением суда в отношении жителя Ичалковского района была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф