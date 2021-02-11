В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Мобильник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник».

Целями указанной операции стали профилактика и пресечение нарушений ПДД в части пользования водителями во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проводили профилактическую работу с автолюбителями, напоминая им о том, что любое использование мобильного телефона за рулем отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации, что нередко приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

За несколько часов операции стражами порядка на нарушителей было составлено 15 административных материалов. Штраф за данное нарушение составляет 1500 рублей.

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Источник: 13.мвд.рф