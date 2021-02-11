Житель Мордовии подозревается в краже мобильного телефона у своего приятеля

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что 21-летний житель Большеберезниковского района, отдыхая в кальянной вместе со своим 29-летним приятелем, похитил у последнего мобильный телефон стоимостью 8 тыс. рублей, который намеревался оставить в личное пользование.

В отношении 21-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф