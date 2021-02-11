Полицейские изъяли наркотики у 33-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Победы, стражами порядка был задержан 33-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят амфетамин массой 1,94 г. Гражданин сообщил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф