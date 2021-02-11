Безработного жителя Саранска осудили за угон автомобиля

В Саранске суд вынес приговор в отношении безработного местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля.

Некоторое время назад 30-летний безработный житель Саранска гостил у своего знакомого, проживающего в Октябрьском районе города. Возвращаясь домой, мужчина, выйдя из подъезда дома, в котором проживает его знакомый, обратил внимание на подъехавший автомобиль. Водитель машины, увлекшись телефонным разговором, покинул салон, забыв закрыть транспортное средство и оставив ключи в замке зажигания. Воспользовавшись данным обстоятельством, 30-летний гражданин отправился на чужом автомобиле домой.

Мужчина признал свою вину, заявив, что его действия обусловлены состоянием алкогольного опьянения.

Решением суда в отношении горожанина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф