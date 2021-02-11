В Мордовии проводится вакцинация сотрудников МЧС от COVID-19

Сотрудников ГУ МЧС РФ по Мордовии на протяжении нескольких дней будут вакцинировать от коронавирусной инфекции.
В каждое подразделение ГУ МЧС РФ по Мордовии был разослан документ, содержащий информацию о положительных и отрицательных сторонах вакцины, показания и противопоказания к ней. Также со всеми сотрудниками была проведена разъяснительная беседа.
Вакцинирование проводится в добровольном порядке.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru