В Мордовии подвели итоги конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования»

Представители ГУ МЧС РФ по Мордовии провели награждение руководящего состава администрации Зубово-Полянского района, занявшего второе место в конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Конкурс проводился в целях стимулирования повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований и определения лучших из них в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Места распределились следующим образом: первое место – Рузаевский район; второе место – Зубово-Полянский район; третье место – Инсарский район.

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Источник: 13.mchs.gov.ru