В Мордовии сотрудниками МЧС проводится разъяснительная работа среди населения

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с сотрудниками и работниками пожарно–спасательной части №15 ежедневно проводят выезды в населенные пункты Инсарского района для оказания помощи профилактическим группам в проведении разъяснительной работы среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности.

Совместно с профилактической группой Русско-Паевского сельского поселения были проведены подворные обходы в селе Ямщина, в ходе которых отработано 38 домовладений, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 74 гражданина, распространено более 100 памяток о мерах пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru