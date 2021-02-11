Команда ГУ МЧС РФ по Мордовии приняла участие в соревнованиях по лыжным гонкам

На базе лыжно-биатлонного центра (ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта») прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады «Динамо» Мордовии.

Команда ГУ МЧС РФ по Мордовии приняла участие в соревнованиях и показала отличные результаты.

Среди 11 женщин в личном зачете на дистанции 3 км свободным ходом первое место заняла Надежда Дубова – комендант пожарно-спасательной части №6.

Среди 47 мужчин в личном зачете на дистанции 5 км пятое место занял пожарный пожарно-спасательной части №15 – Илья Щеглов.

В эстафете на 5 км из 11 команд сотрудники МЧС заняли четвертое место.

В общекомандном зачете команда МЧС также стала четвертой.

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Источник: 13.mchs.gov.ru