В Саранске в 2020 году расселили более 6175 квадратных метров жилья

В прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Саранска было расселено 6175,63 кв. м.

На территории Саранска в прошлом году было переселено 595 граждан из 254 жилых помещений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru