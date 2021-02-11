Артем Здунов раскритиковал работу ответственных за развитие спорта в республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по развитию спортивной сферы в республике.

В ходе указанного совещания речь шла об исполнении поручений, которые были даны министерству спорта Мордовии больше месяца назад по оптимизации работы отрасли и её финансовому обеспечению.

Доклад, представленный министром спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александром Савиловым, Артема Здунова не удовлетворил. Руководитель республики усомнился в эффективности представленного плана по обеспечению загрузки объектов спортивной инфраструктуры региона. Кроме того, Артем Здунов отметил, что нет внятного плана по наращиванию бюджетными спортивными учреждениями объемов собственных доходов, хотя такая задача перед министерством, курирующим отрасль, ставилась.

Работу, проведенную по обеспечению загрузки объектов спортивной инфраструктуры, в том числе стадиона «Мордовия Арена», спортивными и культурно-массовыми мероприятиями, глава республики также признал недостаточной.

Руководитель республики потребовал в короткие сроки представить детальные планы по достижению всех поставленных целей по развитию спортивной отрасли в Мордовии, возглавить эту работу поручено главе правительства региона Владимиру Сушкову.

Также читайте о том, что Артем Здунов осмотрел учебный городок МЧС в Большеберезниковском районе.

Источник: e-mordovia.ru