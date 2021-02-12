В Теньгушевском районе в ДТП пострадали два человека

В Теньгушевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 11 февраля на 39-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительной информации, 29-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Нива», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Пострадали водитель «Нивы» и его 58-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф