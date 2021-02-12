В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Пешеход»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеход».

Указанное мероприятие проводилось 9 февраля в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, выявления и пресечения правонарушений, а также повышения культуры безопасности и правосознания участников дорожного движения.

В ходе проведения операции стражами порядка было выявлено 28 нарушений ПДД, из них 21 - нарушения, допущенные пешими участниками дорожного движения.

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Источник: гибдд.рф