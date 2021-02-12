В Краснослободске сотрудники МЧС провели рейд

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского районов УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Мордовии с привлечением волонтеров в рамках профилактической отработки жилого сектора был проведен рейд в Краснослободске.

В ходе указанного рейда было проинструктировано 26 человек по соблюдению требований пожарной безопасности, а также распространено 13 памяток о мерах безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru