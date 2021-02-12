В Мордовии замедляется темп прироста новых случаев заболевания COVID-19

Темп прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мордовии замедляется.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе постепенно стабилизируется: количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения опустилось ниже 70, продолжает освобождаться коечный фонд, почти в 2 раза сократилось число амбулаторных пациентов с легкими формами COVID-19 и подозрением на него.

Сейчас предстоит оперативная работа по возвращению лечебных учреждений к плановому режиму деятельности и восстановлению объемов специализированной медицинской помощи.

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Источник: e-mordovia.ru